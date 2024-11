MARKO ERR Kliimaministeeriumi kummastavad arusaamised veemajandusest

Kuigi kliimaministeerium tervitab avalikku diskussiooni veemajanduse tuleviku osas, on see tervitatav siiski vaid juhul, kui riigiasutus selgitab asjatundlikult ja selgelt, millised on riigi eesmärgid ja alternatiivid probleemi lahendamiseks, kirjutab veemajanduse ekspert Marko Err.