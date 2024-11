RAINER SAKS Ukraina infooperatsioon töötab – Venemaa on erakordselt häiritud

Seni ilmunud info kohaselt tabati sihtmärke valdavalt Ukraina läänepoolses osas. Ukraina õhutõrje on seal nõrgem ja Ukraina ekspertide väitel soosis eilne ilmastik samuti rünnakuid selles piirkonnas. Kuigi õhutõrje töö tulemused on pidevalt paranenud, on raketid siiski tabanud sihtmärke mitmes Ukraina oblastis ja on ulatuslikke elektrikatkestusi. Ukraina valitsus ei avalda arusaadavalt nende kahjustuste ulatust, kuid võib öelda, et seni on suudetud neid hoida väiksematena, kui Vene armee 2023. aasta rünnakute ajal Ukraina elektrisüsteemide vastu.