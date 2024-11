Kolmapäeval teatas Poola peaminister Donald Tusk, et soovib koostöös Läänemere riikidega käivitada partrullmissiooni, et kaitsta piirkonda Venemaa hübriidrünnakute eest. Tegemist on olulise algatusega ning ehkki sellest üksi veel ei piisa veealuse taristu kaitsmiseks, on igasugune NATO riikide koostöö merekaablite ja -torude turvamiseks tervitatav.