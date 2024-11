MAREK REINAAS Polegi populistist ullike – riigikogulaste kuluhüvitiste nõidus saab murtud

Kui riigikogu esimees Lauri Hussar oma selle istungjärgu avakõnes pani lauale parlamendiliikmete kuluhüvitiste vähendamise teema, siis enamus riigikogulasi suhtus sellesse muigega suunurgas. Et ilmus välja järjekordne idealist, kes tahab tsementeerunud süsteemis muudatusi teha. Kuluhüvitisi on üritatud kärpida, aga seni pole see kellelgi õnnestunud. Populism – ütlesid ühed valjult, ullike – ütlesid teised endamisi, kirjutab riigikogu liige Marek Reinaas (Eesti 200).