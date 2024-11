Taas on mul teieni tuua hea ja halb sõnum. Alustame seekord heast sõnumist. Poolakad on peaaegu valmis saanud kiirtee Białystokist Leedu piirini. Kui veel aprillis tuli sõita läbi Łomża, siis nüüd pole see enam vajalik. Töö kiirtee teise niidi osas Łomża ümbersõidul veel käib, kuid tõenäoliselt on kiirtee järgmiseks suveks lõplikult valmis. Ühesõnaga, Saksamaale saab kulgeda läbi Poola mööda katkematut kiirteed, mis on tõeline valguskiirus, võrreldes kunagise külavahel hobukaariku järel loksumisega, mida olen minevikus kogenud küll ja veel.