Jüri Reinvere Vene propaganda on märkamatu nagu raamatukogu tualetis süstiv narkomaan

Lõppeval aastal tundub Vene propagandamasinas olevat toimunud suur muutus, kui seda siit Saksamaa poolt jälgida. Kusagilt kevadest peale on hakanud sotsiaalmeedias k asvama videote arv, milles tasapisi sisendatakse mõtet, et Baltikum on tegelikult iidne Vene rahvusruum.

Huvitaval kombel ei olegi see väga erinev propagandast, mis algas Ukraina teemadel 2010. aasta paiku. Et Ukraina on tegelikult Venemaa, et Ukrainat polegi tegelikult olemas, et tema kultuuriruum on vaid üks provintslik osa suurest Vene maailmast. Vladimir Putin vaatles televisioonis vanu Venemaa kaarte ja konstateeris mornilt: «Ukrainat pole isegi peale märgitud.» Kui käisin 2010ndate alguses korduvalt Moskvas, vohas seal igal pool Ukraina-vastane meeleolu: mingid patsidega daamid mõtlevad, et ajavad rahvusvahelist poliitikat, aga see kõik on ju naeruväärne.