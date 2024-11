Tiina Kaukvere Kohalik poliitika on sageli üks odav porr

Viimane aasta Eesti probleemidele välismaalt vaadanuna olen üllatunud, kui vaenulikuks minnakse poliitikas just kohalikul tasandil. Nii mõnigi omavalitsuskangelane võiks endale esmalt meelde tuletada, et ta ei juhi universumit, vaid on üks lihtne inimene Tapalt, Keilast, Tallinnast või Narvast. Peale sellist lähtestamist saaks ehk teha poliitikat, kirjutab ajakirjanik Tiina Kaukvere.