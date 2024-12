Milliseid vilju pakub meie haridus eestlastele üle kogu maailma?

Kui Eestist on saanud tänu PISA edetabelitele edukas hariduse eestkõneleja kogu maailmas, siis kas see tähendab, et võõrsilt tasub Eestisse õppima tulla? Kas Eestis saab õppida inglise keeles? Miks eesti juurtega noored välismaal võiks Eestis õppimise kasuks otsustada? Sellest räägib virtuaalfoorum eestlastele, mis toimub täna veebis 16.00-18.00 (Eesti aja järgi).