RAINER SAKS Ukraina toidab rindel ühte Venemaa foobiat

Ukraina väejuhatuse teatel koondab Vene armee lõunarindel üksuseid Kinburni säärele. Maakitsus on väga halvasti ühendatud ülejäänud mandriga, mispärast on seda võimalik kontrollida nagu saart. Seepärast on Vene väejuhatuses pidev foobia, et Ukraina võib selle maakitsuse hõivata ning sellisel juhul oleks Vene armeel üsna ebasoodsad positsioonid selle ala tagasi kontrolli alla võtmiseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.