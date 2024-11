RAINER SAKS Sellest linnast taandumine oleks Ukrainale olulise positsiooni kaotamine

Ukraina presidendi administratsiooni juht Andrei Jermak avaldas ajakirjandusväljaandes Dagens Industri, et Ukraina valitsus oleks valmis alustama rahuläbirääkimisi 2022. aasta 23. veebruari olukorda aluseks võttes. Teisisõnu tähendaks see Vene armee taandumist Donbassis suure sõja eelsetele positsioonidele. Küsimus siin ei ole selles, kas Venemaa on sellise positsiooniga nõus või mitte, vaid selles, et Ukraina näitab, et on valmis sõjategevuse lõpetamise nimel teatud kompromissideks. Eelkõige peaks selline avaldus esile tooma Venemaa valitsuse poolse agressiivse ja kompromissitu positsiooni.