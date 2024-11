JUHTKIRI Baltimaad said võtmekohti

Uue Ursula von der Leyeni komisjoni kiire ametisseastumine on hea, sest maailmas on niigi palju segadust ja määramatust. Komisjon peab otsekohe hakkama tegelema Euroopa julgeolekuolukorraga. Võib eeldada, et komisjon Baltimaid maha ei müü, sest Balti riikidele kuuluvad olulised võtmekohad.

Andrius Kubilius Leedust on kaitse- ja kosmosevolinik, kes koostab juba Euroopa kaitsepoliitika valget paberit; Valdis Dombrovskis Lätist on majanduse ja tootlikkuse volinik ning Kaja Kallas Eestist Euroopa Komisjoni asepresidendina on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.

Lisaks Baltimaadele on oluline portfell Soomelgi, kelle esindaja Henna Virkkunen on samuti asepresident, kes tegeleb tehnoloogilise suveräänsuse, julgeoleku ja demokraatiaga. Seega on meie regioon komisjonis igati jõuliselt esindatud.

Kuluaaridest on kuulda, et suuremad parlamendiperekonnad suutsid suuremate tülideta kokku leppida. Lisaks kindlale Euroopa Rahvapartei (EPP) toetusele pälvis von der Leyen ka sotsialistide toetuse, mille üheks põhjuseks on nende fraktsioonile läinud kaks asepresidendi kohta, mis on fraktsiooni suurust arvestades ebaproportsionaalselt palju.

