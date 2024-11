ELU25 Juku-Kalle Raid: Kas Eesti iseseisvus tegelikult hoopis täna?

Eestis tähistame iseseisvuspäeva 24. veebruaril. 1918 see juhtus. Tegelikult on aga ajaloos korduvalt spekuleeritud, et me võiks omariikluse algust lugeda 28. novembrist, 1917. aastast. Täpsemalt tänasest – juba 107 aastat. Ja leidub veel julgemaidki mõtteid, kirjutab riigikogu liige ja KesKus peatoimetaja Juku-Kalle Raid.