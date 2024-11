Sotsiaalmeedias on kõneainet tekitanud seik, kus on võrreldud Kalevi Annekese šokolaadi hinda Laua Viina hinnaga. Nimelt maksvat ühes Eesti jaeketis 300-grammine šokolaad 7,69 eurot, kuid pooleliitrise viina saab poeletilt kaasa haarata 6,74 euro eest.

Peab tunnistama, et selline olukord on tõesti veider. Šokolaadi kõrge hind ei tohiks tulla tegelikult kellelegi suure üllatusena. On ju aastaid juba räägitud kakao hinna tõusust maailmaturul ning nüüd on jõudnud see lainetus ka meie poodidesse. Teiseks, ei saa kindlasti puhtalt kaht täiesti erineva müügiartikli hinda kõrvutades teha ka põhjapanevaid järeldusi turuolukorra kohta.