ANU URITAM Kes vastutab, kui poliitilised otsused hakkavad tõsiselt mõjutama õigusriigi toimimist?

Kohtute endi arvutuste kohaselt tuleks süsteemil selleks, et 2027. aastaks kärpeülesandeid soovitud ulatuses täita, sulgeda suisa 70 protsenti kohtumajadest. Reaalsuses tähendaks see ilmselt olukorda, kus kohtumajad jääksid alles ehk ühte või kahte Eesti linna ning sedagi olemasolevaga võrreldes oluliselt väiksemates mahtudes. 14.11.2024 ajalehes Postimees avaldatud artiklis pidas vandeadvokaat Paul Keres arutelu tekkimist kohtumajade sulgemise üle arusaamatuks. Ta osundas, et kohtumaja ongi kohaks, kus õigusriik päriselt ja käegakatsutavalt toimib. Pärast 15 tööaastat kohtusaalides on mul võimatu sellise väitega mitte nõustuda.