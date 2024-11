SILVER HAVAMAA Miks võib olla kasulikum osta auto järgmisel aastal?

Paanikaks ei ole põhjust. Tuleb, ei tule, kui tuleb, siis millisena tuleb – Eesti autoostjad ja -müüjad pandi pikalt ootama, milline automaks ikkagi tuleb. Tänaseks on autoturul juhtunud see, mida järelturu autode müügiga tegelev Mobile Autokeskus arvas juhtuvat – vabu autotreilereid Euroopast Eesti suunal sisuliselt pole, liisinguettevõtted on taotlustega ülekoormatud, transpordiamet ei jõua sõidukeid arvele võtta, automüüjad on ajahädas kõigile päringutele vastamisega.

Inimesed püüavad selle aasta sees autoostu vormistada automaksu ühe osana rakenduva registreerimistasu pärast. On see põhjendatud? 2024. aasta jooksul auto ostmine ja arvele saamine automaksu pärast on põhjendatud ainult siis, kui ostja plaanib selle autoga sõita nii-öelda elu lõpuni. Miks? Kui osta ja võtta auto arvele enne 2025. aasta 1. jaanuari, siis registreerimistasu ei tule tasuda. See on automaksu seadusest see osa, mida on piisavalt selgitatud. Aga mis saab edasi? Edasi tuleb see osa automaksust, mida inimestele on päris vähe selgitatud.