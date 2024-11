RAINER SAKS Vene õhutõrje üritas alla tulistada enda lennukit, kuid ei saanud sellega hakkama

Antud intsidendi võiks seega liigitada Venemaa eripärast olemust kinnitavate kurioosumite hulka. An-2 lennuk lendab aeglaselt (kuni 190 km tunnis), mistõttu on see üsna sobiv platvorm veidi aeglasemalt lendavate droonide küttimiseks või avastamiseks. Seepärast ei võta ka välistada versiooni, et Ukraina droonid siiski jõudsid Baškiiriasse kohale. Mitte mingit kõrgel tasemel organiseeritud õhukaitset Venemaa kaugemates sisepiirkondades praegusel ajal ei ole ning kohalikud tegutsevad nii nagu oskavad. Ja et ei jääks vale muljet. An-2 on omas klassis väga töökindel lennuvahend ning sobib kasutamiseks ka tulevikus.