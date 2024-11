JUHTKIRI Kliimaministeeriumi uued naljad

Otsusele on eelnenud mäletatavasti kliimaministeeriumi sõnum Eesti Energiale, et nad ei luba heidete normi ületada ning selles osas valitseb «nulltolerants». Kuid meenutame veel sedagi, et TTÜ professori Alar Konisti sõnul on Eesti heitenormid karmimad kui Euroopas tervikuna ning tema hinnangul võiks Eesti neid leevendada, kuid see võtab aega.