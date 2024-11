FARIŠTAMO ELLER Tuleb kehtestada kodumetsa kaotamise talumistasu

Juba pikka aega on kogu Eestis kohalikele elanikele ja puhkajatele probleemiks, et RMK raiub lagedaks asulalähedasi metsi, nn KAH-alasid – puhke-, kogukonna- ja kodumetsasid. Lahendus, mida samuti aastaid RMK-le on räägitud, on loobuda nende metsade lagedaks raiumisest, sest miljöö taastub üle poole sajandi, hävitatud looduskooslused aga sajandeid. Mõistlik oleks need puistud ja metsad üldse uuendusraiete arvestuslangi pindalast välja jätta ning püsimetsakasvatusvõtetega majandada (vt Leo Filippov, Farištamo Eller, «Riigiasutuse hallatavates kodumetsades peaks püsimetsandus olema norm, mitte kohalike elanike töövõit»).