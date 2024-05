LEO FILIPPOV, FARIŠTAMO ELLER Riigiasutuse hallatavates kodumetsades peaks püsimetsandus olema norm, mitte kohalike elanike töövõit

Väheviljakal mullal kasvavad puud aeglaselt ja nende puit on ehitamiseks parim, seal on ka vähe põõsaräga ning metsaalune ideaalne seenel ja marjul käimiseks. Kuiv liivane pind on ka metsamasinale kõige mugavam. Selline mets on ideaalne nii kohalikule inimesele kui harvesterile. Huvide konflikt on päevselge ja ehe. Pildil Lindmets Saaremaal.

Foto: Farištamo Eller