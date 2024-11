RAUL KIVI See kõik on Eestis eluvõõraste otsuste tulemus...

Meil on täiesti tahaplaanile jäetud põhiseaduse (PS) § 27 lõige 1 sätestatu oluline tahk - perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all. Siinkohal pean silmas just «kasvamise» ning «ühiskonna aluse» aspekti. See põhiseaduse säte tõstab esile perekonna, kui erilist kaitset vajava ühiskonna aluse, tagades perekonnale põhiseadusliku kaitse ja ei oma tähtsust, kas peres on lapsi või mitte.

Ühiskonnas perekonna tekkimiseks peab olema tagatud soodne pinnas. Täna seda kahjuks enam Eestis ei ole. Näiteks on probleemiks võimalus vabalt valida oma elukohta (PS § 34), sest koos elamine on üks põhilisemaid perekonna tekke ning funktsioneerimise alustalasid. Meil agarusega propageeritakse ja viiakse ellu nn 15 minuti linnade ideed, aga teised Eesti piirkonnad – kuidas nendega siis jääb? Kui ma tahan elada maapiirkonnas, siis juba täna on see praktiliselt võimatu, keset looduse ilu ja rohelust. Koduloomade pidamise bürokraatia on nii suur, et mõistlikum on loobuda.