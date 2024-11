AIMAR VENTSEL Bonditüdrukutest, iibest ning seksist Venemaal

Asi on selles, et kui on üks probleem, mille olemasolu Venemaal tunnistatakse, siis see on demograafia. Sel teemal võtavad sõna kõik alates president Putinist endast ja vaikselt on asi kujunenud rahvuslikuks hüsteeriaks. Venemaal on juba tähtsad avaliku elu tegelased sõna võtnud väitega, et venelasi ähvardab väljasuremine. Mureks on ka põhjust, ehkki katastroofini on veel aega. Kui Venemaal sündis 2014. aastal kaks miljonit last, siis 2024. aasta prognoos on 1,2 miljonit. Põhjus on see, et paljud noored pered lükkavad lapsesaamise edasi, paljud mehed on aga surma saanud, viibivad armees või on maalt põgenenud. Nii või teisiti, naiste juurde neil asja pole. Nii on tehtud prognoose, et praeguse ametliku rahvaarvu juures – 146 miljonit – võib Venemaa elanikkond kahaneda ÜRO hinnangute järgi 126 miljonini ja eriti pessimistliku Moskva kõrgema majanduskooli demograafide prognoosi järgi suisa 67 miljonini. Asi on selles, et lisaks vähenevale sündivate laste arvule on Venemaal suremus kõrge, Venemaa keskmine eluiga – 73 aastat – on võrdne Musta Aafrika keskmise elueaga, jäädes peaaegu kümmekond aastat maha Euroopa keskmisest elueast.