VALDO PÕDER Mupo ametnike õigused vajaksid laiendamist

Ajal, mil politsei on ressursside kärbete tõttu hõrenenud ja ei suuda enam täita kõiki talle seadusega antud ülesandeid, ei tohiks riik lihtsalt käsi üles tõsta ja olukorraga leppida. Vastupidi, ärevas julgeolekuolukorras tuleb leida erinevaid lahendusi ja võimekusi, kuidas politseilt osa koormavaid kohustusi ära võtta, et nende kõrgetasemeline pädevus keerulisemate ülesannete peale suunata. Kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksused on selleks väärtuslik lisaressurss.

KOVi korrakaitseüksused ei ole mingisugune hiljutine heureka. Tallinnas on mupo toimetanud juba 21 aastat. Enamikus Lääne-Euroopa riikidest on munitsipaalpolitsei üksused kordades vanemad organisatsioonid ja nende tihe koostöö riigipolitseiga on täiesti loomulik ja tavapärane osa igapäevasest tööst. Kuigi nende ülesanded osaliselt kattuvad ja esialgu võib vastutusalade mõistmises segadus tekkida, ei ole see piisav põhjus, miks ei võiks Eestis KOVi korrakaitsjate tegevusulatus ja nende järelevalveõigused laiendada.