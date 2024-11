ENE JÜRJENS Rahvuslik rikkus või hirm minevikust? Uus pilk Eesti fosforiidile

Kahjuks jäid selles protsessis suurimateks kaotajateks geoloogid – need samad oma valdkonna spetsialistid, kes aitasid tookord keskkonnakaitselisi ja geoloogilisi argumente formuleerida. Kuid nende pühendumus Eestile oli prioriteet, isegi kui geoloogia eriala populaarsus langes. Praeguseks on puudu terve põlvkond geolooge, kes saanuksid jätkata meie loodusvarade uurimist, meie teadmistes on lünk. Ülikoolides enam ei olnud huvilisi tudengeid ja eriala ähvardas sulgemine. Riiklik geoloogiateenistus likvideeriti ja see muutus kommertslikuks osaühinguks.