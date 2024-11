Venemaa jõhker agressioon Ukraina vastu kestab kolmandat aastat ning üleskutsed rahulepinguni jõudmiseks on sagenenud. Ukraina on äärmiselt ebakindlas olukorras, sest näib, et lääne otsusekindlus on kõikuma löönud. Rahu on kindlasti ihaldusväärne, ent vaenutegevuse lõpetamise kokkulepped ei päädi alati tingimata rahuga. Kokkulepe võib olla õiglane ja püsiv, ent võib ka sillutada teed tulevasele verevalamisele.