Selline mulje jääb suheldes keskvõimu või omavalitsuste ametnikega, kes, püüdmata oma murelikku kaasmaalast mõista, lajatavad silma pilgutamata mingi instruktsiooni punkti või koguni seaduse paragrahviga. Ei tahaks üldistades väita, et kõik ametnikud on sellised, ei ole, isegi mitte enamus, nagu ma usun, kuid sellist suhtumist tuleb ette siiski liiga tihti. Vaevalt on kellelgi ametijuhendi sabasse pisikeste tähtedega kirjutatud, et oma töökohustusi täites tuleb unustada kõik inimlik. Kuid mõned näited jätavad küll sellise mulje.

Asula elanik on mures, et naaber põletab oma ahjus mingeid jubedat tossu ajavaid materjale ning hoolimata korduvatest palvetest see tegevus lõpetada ei tehta sellest välja. Omavalitsuse ametnik aga nõuab kirjalikku avaldust rikkumise kohta, siis nad menetlevad seda ja otsustavad, mida teha. Kuid see, et keskkonna rikkumine toimub just praegu ning ametnikul poleks raske ise või koos päästeteenistusega olukord kontrolli alla saada, talle pähe ei tule. Või ongi pisikese kirjaga instruktsioon?