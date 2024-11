DIANA HARLAMOVA Kui pealinna poliitikud on nii targad, siis miks nad ei ole seal, kus kuum on?

Viimastel aastatel olen märganud, et Narva poliitikal on kaks seisundit: koomasse vajunud soo või põlev kants. Linnajuhid kas keedavad kirvesuppi, üritades väga laisalt lahendada suvalisi kohaliku tasandi probleeme, või püüavad sisemiste ümberpaigutustega lammutada olemasoleva maja ja ehitada asemele uut – sama maja teist värvi katusega. Mis selle linna poliitikas tegelikult puudu on?