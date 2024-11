TRIIN KATARIINA TAMMERT Võru on New York: kultuuride kohtumised Eesti väikelinnas

Ma ei mäleta täpselt, millest meie «Võru on New York» siseringi nali kunagi alguse sai. Ehk kümmekond aastat tagasi ühe Võru söögikoha uksel juhusliku kleepsu nägemisest, kus multikategelased hoidsid silti tekstiga «New York»? Või sellest, et pärast 2016. aastal mu kolmanda romaani ilmumist, mille peategelane kolis New Yorki, kolisin mina Võrru? New York oleks tollases vanuses ilmselt palju loogilisem ja võimalusterohkem valik olnud, aga mõte Võrust tegi mulle umbes miljon korda rohkem rõõmu ja mul on kalduvus pehmetest väärtustest lähtuda. Rõõm, armastus jne. Üsna naiselik vist.