Muudatused konstitutsioonis saavad lähtuda üksnes rahva tahtest ja riiklikust vajadusest, mitte erakondlikest pettekujutlustest ega kommunistlikust internatsionaalist. Seniseid põhiseaduse ümber käivaid madinaid arvestades ning vasakparteide retoorikat kuulates tundub aga, et just täpselt nii see ongi.

Jätame kapo huviobjektis olevad Koosmeele ning Keskerakonna kõrvale, sest tundub, et neil Eesti Vabariigi ja tema kodanikkonnaga enam suuremat pistmist ei ole. Seda kummalisem, et just mainitud erakondade maailmavaate kaitsmise eest on ambrasuurile viskunud sotsiaaldemokraadid, kellel on õnnestunud pantvangistada ka teised valitsuskoalitsiooni liikmed.