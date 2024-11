RAINER SAKS Prantslased ja britid tahavad luua Ukraina abistamise tuumiku ning kaaluvad ka sinna vägede saatmist

Ajalehe allikate teatel olevat tegemist väga konfidentsiaalsete ja tundlike kõnelustega, mida Prantsusmaa üritab initsieerida Euroopa liidrite tasemel. Edasi viidatakse, et olulised kõnelused käivad Ühendkuningriigiga, et moodustada Euroopas tuumik Ukraina sõjalise koostööga toetamiseks. Ajakirjanikule on ilmselt põhjendatult jäänud mulje, et kogu see protsess on inspireeritud peagi ametisse asuvast USA presidendist. Peale Venemaa presidendi kampaaniat sõjategevuse eskaleerimise teemal on taolise uudise ilmumine laiema strateegilise mõjuga.