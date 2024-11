JUHTKIRI Ettevaatust, miinid!

Lisaks loale kasutada USA kaugmaarelvi Venemaa territooriumil on Joe Bideni administratsioon andnud Ukrainale ka jalaväemiine. Säärane otsus on tekitanud arutelu Soomes, kust see jõudis ka Eestisse. Jalaväemiinide kasutamist ei luba Ottawa konventsioon, millega on ühinenud nii Eesti kui ka Soome.

Veel 2023. aastal ütles kaitseminister Hanno Pevkur (RE), et Ottawast lepingust lahtiütlemine teeks ärevaks meie liitlased. Aasta varem olid EKRE ja Ants Laaneots esitanud eelnõu Ottawa konventsioonist lahkumiseks, kuid selle laitsid maha kaitseministeerium ja kaitsevägi.

Ent 2024. aastaks on olukord Ukrainas ja sellega ka Eesti ning Soome julgeolekupoliitiline seisund muutunud. Esmalt muidugi fakt, et Soomest sai NATO liige. Seega muutus Soome 1300 kilomeetrit ühist maismaapiiri Venemaaga automaatselt ka NATO välispiiriks.

Teiseks ikkagi seesama Bideni otsus anda Ukrainale jalaväemiine, mis on Ukrainale kahtlemata olulised. Ent tuleb meenutada, et see Bideni otsus kaugmaarelvade ja jalaväemiinide kohta ei tekkinud vaakumis – see oli vastus veel ühe tuumariigi ehk Põhja-Korea sõtta lisandumisele. Lisaks sellele on Kreml muutnud oma tuumadoktriini, mis teeb võimalikuks tuumarelvaga ka mittetuumariikide ründamise. Kokkuvõtvalt: sõda on selgelt eskaleerunud, võrreldes kasvõi 2023. aastaga, mil Pevkur jalaväemiinide kasutamise mõtte maha laitis.

Eesti maismaapiir Venemaaga on Soome omast küll võrreldamatult väiksem, aga ühiseks nimetajaks ongi siin NATO välispiir ja potentsiaalne agressor.