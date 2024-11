VAMBOLA PAAVO Sularaha on meile vajalik!

Mida teha, kui poes kuuled, et kaardimaksed on häiritud, aga oled ostud just lindile asetanud ning sularaha pole. Sajatad, ent sellest pole kasu. Hiljutisel Soomes käigul tõdesin, et naabrid kasutavad poodides meist agaramalt sularaha. Helsingi Kamppi keskuse all K-marketis märkasin küllalt neid, kes ei kasutanud pangakaarti, vaid otsisid rahakotist paberraha. Sama oli kõrval kassa järjekorras. Keskuse teisteski poodides oli näha sularahas tasumist. Kohvikus, kus otsustasin väsimust turgutada, otsis minu vastas keskealine proua arve tasumiseks välja paberraha.