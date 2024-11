Raul Eamets Euroopa ja Saksamaa on uue liidri otsinguil

Saksmaa majandus elab üle raskeid aegu – peaaegu iga päev tuleb mõni koondamisest rääkiv uudis. Majanduslikult keerulised olud toovad kaasa ka poliitilist rahulolematust. Roheliste eestvedamisel on Saksamaal lähiminevikus tehtud järske ja radikaalseid otsuseid. Praegu näeme nende otsuste tagajärgi Saksamaa majanduses, mis maadleb struktuursete probleemidega. Rohelised on täna väga ebapopulaarsed ning samuti on langenud sotsiaaldemokraatide toetus. Nende juht Olaf Scholz läheb ajalukku kui hall ja suhteliselt teovõimetu kuju. Sama päeval, kui Donald Trump valiti USA presidendiks, algas Saksamaal valitsuskriis. Rahandusminister lasti lahti ja ta võttis ka oma parteikaaslased kaasa. Praegu juhib riiki vähemusvalitsus.