Ukraina allikad ei täpsusta, mis relvaga tulemus saavutati. Nimetatakse, et S-400 kompleksi Kurskis kasutati ka Ukraina maapealsete sihtmärkide ründamiseks. Venemaa kõige moodsama relvasüsteemi hävitamine on alati erakordne sündmus, millel on olemas strateegiline mõõde. Ühtlasi takistab toimunud Vene väejuhatusel arendada pealetungi Kurski piirkonnas. Tuleb meenutada, et S-400 õhutõrje süsteem ei suutnud peatada hiljutist Strom Shadow rünnakut Vene armee komandopunktile Kurski oblastis.

The Telegraph infoallikate kohaselt kavatseb Ühendkuningriigi rahvusliku julgeoleku minister teha esmaspäeval teate, et Venemaa valmistab ette suuremat küberrünnakut. Ühendkuningriigi ametnike hinnangul korraldatakse rünnak vastuseks Ukraina toetamise eest, eriti aga Storm Shadow rakettide tarnimise eest. Ministri teatel on kümberrünnakute sihtmärgiks ajakirjandus, telekommunikatsiooni taristu, riigiasutused ja energeetika taristu. Minister on samas veendunud, et võimalikud rünnakud ei tule Ühendkuningriigis üllatusena ning nende tõrjumisega tullakse toime. Võimalikke rünnakuid kirjeldades nimetab minister eriliseks ohuks igasuguseid küberaktivistide gruppe, kes otseselt ei tegutse Venemaa võimude kontrolli all. Minister annab siinkohal mõista, et osa rünnakutel kasutatud teenustest on mujalt sisse ostetud, mitte ei ole Vene riigistruktuuride vahetud töötajad.