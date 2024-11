JÜRI KOTŠINEV Mis saab Ukrainast?

Ukraina president ei täpsustanud, kas Trump esitas omapoolseid nõudmisi võimalike Vene-Ukraina läbirääkimiste puhuks, kuid Trump ei öelnud ka midagi, mis oleks olnud vastuolus Ukraina seisukohtadega. Trump oli valimiste käigus korduvalt teatanud, et Vene-Ukraina sõja lõpetamisest saab USA presidendi kohale valituks saamise korral üks tema peamisi prioriteete. Samal ajal on Trump korduvalt toonitanud, et Kiievi laialdane sõjaline toetamine kurnab USA ressursse ning et ta lõpetab presidendina sellise olukorra ära. Ukraina president Zelenskõi teatas Ukraina massiteabevahenditele antud intervjuus peale telefonikõnet Trumpiga, et sõda Venemaaga võib lõppeda kiiremini tänu USA järgmise presidendi uue poliitilise meeskonna tegutsemisele.