JUHTKIRI Vapra vastuhaku sõnum

Üks ajastu on Roopalu lahkumisega ajalooraamatus sulgunud, kuid soomepoiste vaprate tegude tähendus on helge momendina Teisest maailmasõjast meie jaoks alles. Nende deviis kõlas: «Soome vabaduse ja Eesti au nimel».

See oli meie valitsuse häbi ning see oli meie rahva häbi. Kuid rahva õigustunnet ja otsustavust ei saa alahinnata. Kokku umbes 3500 meest põgenes Soome, et rahvuslikku häbi maha pesta nii hästi, kui isikliku panusega on võimalik. Marssal Mannerheim hindas eesti vabatahtlike osalemist kõrgelt ja moodustas neist omaette rahvusliku üksuse, jalaväerügemendi 200.

Artur Roopalu ja teiste soomepoiste sõnum meile on igavene. See haakub ütlusega, mida olevat väidetavalt öelnud Jaan Tõnisson enne Eesti okupeerimist: «Tulistada on vaja, tulistage kasvõi õhku!». Soomepoisid ei tulistanud õhku, nad tulistasid meid ründava vaenlase pihta. Eesti ei alistunud 1944. aastal Nõukogude Liidule ega liitunud temaga vabatahtlikult. Vastupanu saatis maailmale sõnumi, et Eesti iseseisvustahe on aegumatu.