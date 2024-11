Paavst Franciscuse otsuse järel, millega ülendati senine Rooma-Katoliku Kiriku Apostellik Administratuur Eestis alates 26. septembrist Tallinna piiskopkonnaks, on tuntud huvi selle vastu, milline on selle otsuse sisuline tähendus ja milliseid muudatusi toob see kaasa siinse Katoliku Kiriku elus. Püüan järgnevalt mõned momendid esile tuua, kirjutab Rooma-Katoliku Kiriku Tallinna piiskopkonna nõunik Erik Salumäe.