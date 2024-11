DORIS RAUDSEPP Hädavajalik asi, et luua peresõbralikku ja hoolivat linna

Tallinna linn on uue aasta eelarves näinud ette vahendeid lastega peredele tugikeskuste ehk perepesade loomiseks Tallinnasse Pirita ja Haabersti linnaossa. Pesad on mõeldud peredele alates lapseootusest kuni lapse koolimineku eani. Keskustes saavad lapsed mängida ja osaleda tegevustes, kuid need on ka vanematele olulised kogukonnakeskused, kus toimuvad koolitused, paarisuhete nõustamised, vestlusringid ning psühholoogi vastuvõtud.