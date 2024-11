CLYDE KULL Kord maailmale avatud, siis isoleerunud – USA välispoliitika sõltuvus ajastust ja presidendist

Trumpi Ameerika-eelkõige-poliitika võib meeldida või mitte, sellel oma toetajaskond ja ka vastased. Kuid tõsi on ka see, et see pole esimene kord, kui Ameerika vaatab sissepoole. Isolatsionism nagu ka avanemine maailmale on alates 20. sajandi algusest olnud erinevate USA presidentide poliitikavalikute riistakastis. Perioodid, mil riik on hoidunud rahvusvahelistest konfliktidest ja keskendunud sisepoliitikale, on vaheldunud ajajärkudega, kus USA on aktiivselt hoidnud maailmaareenil juhtpositsiooni. Põgus tagasivaade nendele valikutele viimase saja aasta jooksul aitab ehk paremini mõista Trumpi poliitika kujunemise põhjusi ja tagamaid.