Võib eeldada, et Venemaa presidendi vaates oleks soliidsem see eesmärk saavutada mõned nädalad enne seda kuupäeva. Venemaa valitsus on seni suutnud Kurski teemat oma meedias tulemuslikult hallata. Lahinguid Kurski oblastis otseselt ei ignoreerita, aga väga laialdaselt ka ei käsitleta. Üldiselt on info sealse sõjategevuse kohta suudetud sulandada muu sõjainfo hulka, nii et see ei torka liigselt silma. Kõneletakse enesekindlal toonil edusammudest Donbassi rindel ja näib, et Venemaa inimesed eelistavad endale mitte esitada küsimust, miks sõda Venemaa territooriumil üldsegi toimub.