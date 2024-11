ANDREI KUZITŠKIN Venemaa majandus on närvivapustuse äärel

19. novembril esines Venemaa keskpanga juht Elvira Nabiullina Venemaa riigiduuma saadikute ees ettekandega riigi rahapoliitika peamistest suundadest. Proua Nabiullina kõne oli tulvil optimismi ja põhiteesiks oli avaldus kavatsusest rahapoliitika kurssi kindlalt järgida ning vähendada inflatsiooni järgmisel aastal praeguselt üheksalt protsendilt neljale protsendile. Selleks tõstis Venemaa keskpank baasintressimäära rekordilisele 21 protsendile ega välista, et detsembris tõuseb see määr veelgi.

Ülesanne on jahutada riigi üle kuumenenud majandust, viia tööstuse pakkumine ja nõudlus kooskõlla ning vähendada raha mahtu finantssüsteemis. Samas ei maininud Elvira Nabiullina kordagi, et Venemaa majandus on just Ukraina vastu vallandatud sõja tõttu nii raskes olukorras. Lääne sanktsioone nimetas ta ettevaatlikult «šokiks».