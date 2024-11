See mõte tekkis mul pärast Vilja Kiisleri intervjuud terviseminister Riina Sikkutiga, kes seekord riiklike eriarstide visiiditasu tõstmise plaani kaitses argumentidega, mida sotsid siiani on kasutanud eratervishoiu nüpeldamiseks ja ignoreerimiseks.

Nimelt teatas Sikkut, et kui patsiendilt küsida suuremat visiiditasu, siis pidavat ta ka rohkem mõtlema selle üle, kas seda visiiti ikka niiväga vaja on. Plaanimajanduse poole pürgiva erakonna esindajalt on see julge avaldus, sest teatavasti pärsib isiklik otsustusõigus plaanimajanduslikku düstoopiat. Nüüd aga siis hoopiski nõnnamoodi!