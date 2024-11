RAINER SAKS Ukraina luure avaldas andmed Vene uue «imeraketi» kohta

Eile avaldati Vene meedias ka animatsioon, kuidas need raketid suudavad tabada sihtmärke üle kogu Euroopa. Venemaa president Vladimir Putin jätkas isiklikult raketi omaduste esile tõstmist kohtumisel kaitseministeeriumi juhtkonnaga. Anti esimesed vihjed ka seeriatootmise alustamise kohta ning võib eeldada, et peagi hakatakse meediasse suunama kampaaniad nende rakettide tootmise kohta suurtes kogustes.

Ukraina sõjaväeluure (GUR) teatas, et Vene armee Dnipro linna pihta tulistatud rakett kannab tegelikult koondnimetust «Kedro». Nende andmetel tulistati see välja Astrahani Kapustin Jari polügoonilt ja lennuaeg Dniproni oli ca 15 minutit. GUR esitas detailse loendi Venemaa asutustest ja ettevõttetest, mis raketi väljatöötamises osalesid. Raketi katsetused olid toimunud oktoobris 2023 ja juunis 2024. GURi analüütilisel hinnangul on taolisi rakette praegu olemas kuni kümme ja seeriatootmisesse neid veel võetud ei ole. Ukraina üritab oma kommunikatsiooniga omakorda raketti demütologiseerida.