Ekspertide vahel käib meedias vaidlus, kas Venemaa tulistas Dnipro linna pihta mandritevahelise või keskmaaraketi. Igal juhul ületab Vene raketi laskekaugus nende rakettide oma, mida Ukraina on kasutanud pärast USA-lt loa saamist Venemaa vastu. Raketi täpne olemus polegi nii oluline, oluline on, et tegemist on Venemaa vastusega USA otsusele lubada Ukrainal kasutada kaugmaarakette Venemaa territooriumile löökide andmiseks. Lisatagu siia veel Moskva uus tuumadoktriin, mille järgi võib Venemaa rünnata tuumarelvaga ka mittetuumariike, kui nood on saanud tuumariigilt abi. See tähendab senise valuläve alandamist ja seega eskalatsiooni.

Kuid asjadest tuleb rääkida nii, nagu need on, mitte nii, nagu Moskva tahab, et me neist aru saaksime. Ukraina konfliktis on olnud pidevaks eskaleerijaks Venemaa, kes üldse alustas 2022. aastal täiemahulist sõda Ukraina vastu, on annekteerinud seadusega neli Ukraina oblastit ja toonud sõtta veel Põhja-Korea. Kui rääkida tuumaeskalatsioonist, siis siin on faktid selged: Ukraina võitleb praegu korraga kahe tuumariigi vastu.