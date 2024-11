11 kuud enne kohalike volikogude valimisi avalikustatud Tallinna linna eelarve näitab ilmekamalt, kui tahaks, et võimuvahetus pole loodetud muutusi toonud. Näod ja nimed on uued, aga kombed endised. Needsamad erakonnad, kes riigi rahanduse nässu on keeranud, pole varasemast midagi õppinud. Laristamine ja laenuralli jätkuvad ka pealinnas, nagu homset poleks.