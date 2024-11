RAINER SAKS Venemaa kurikuulsatest raketilöökidest: tundub olevat nõrk tulemus

Kuigi Ukraina õhuvägi ametlikke kommentaare rohkem ei jaganud, ilmus Ukraina meedias mitmes kohas info, et tegemist võiks olla kontinentide vahelise raketiga RS-26 «Rubež». Ametlikult oli selle raketi arendus peatatud 2018 aastal, kuid võib eeldada, et salaja mingid tööd jätkusid. Sõjandust käsitlevas ajakirjanduses levis toona ka arvmusi, et Iskander -K raketid peaks Rubež raketid asendama. Selle aasta suvel ähvardas venemaa valitsus uuesti alustada selle raketi arendamisega. Kuna seda raketti on vähe katsetatud, on tema kohta ka vähem teada. Kindlasti suudab ta lennata veidi üle 5000 km. Võib kanda nii tuumalõhkepäid, kui tavalisi.