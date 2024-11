JUHTKIRI Pilk energiafirma telgitagustesse

Eesti Energia õlitehased ja elektrijaamad ületavad juba aastaid keskkonnakompleksloas kirjas olevaid saastekoguseid. Samuti andsid majandusaasta aruanded valeinfot keskkonnaauditite kohta.

Eesti Energia jaotusvõrk peaks elektrienergia toimetama lõpptarbijani. Auditi järgi polnud aga ettevõtte struktuurimuutuse käigus läbi mõeldud, kuidas tagada selle toimimine. Puudujäägid avastati juba 2022. aasta mais, nende parandamiseni jõuti alles tänavu.

Aastatel 2020–2023 sõlmitud riskimaanduslepingute tõttu teenis Eesti Energia peaaegu 176 miljonit eurot kahjumit.

Raport tekitab hulga lisaküsimusi. Üks on kindlasti keskkonnanõuete asjakohasus. Ka praegune Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko on nentinud, et tuleb leida viis, kuidas ettevõte saaks toota riigi nõutud tuhat megavatti vastavalt nõuetele.

See kõik oli nii ettevõttes kui ka riigi valitsusringkondades tegelikult aastaid teada. Aga paistab, et see ei huvitanud kedagi.

Põlevkivienergeetika saastab loodust, aga meil pole suurt teisi võimalusi elektrienergia tootmiseks, kui seda väga vaja on. Eesti Energia lihtsalt eiras aastaid keskkonnaloa nõudeid. Tollal Hando Sutteri juhitud ettevõte oleks pidanud taotlema keskkonnaloa tingimuste muutmist.

