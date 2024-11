PEETER ESPAK Kes maksab, sellele antakse – Põhja-Koreas on inimene sama väärtusega mis kariloom

Põhja-Korea inimressurss, mida nad võivad edaspidi Venemaale saata, on sisuliselt põhjatu. Neil on lisaks koonduslaagrivangidele – keda see riik kasutab nagunii riigisisese orjatööjõuna (1-2 miljonit? keegi ei tea täpselt) – olemas sadadesse tuhandetesse küündiv meestevaru, kes juba täna on valitsuse poolt välja renditud eri metsa-, ehitus-, kaevandustöödeks ja milleks iganes muuks.