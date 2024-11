MART PARIND Spordikohtu tõetund – sportlased promogo inimõigusi, aga enda omadest võivad unistada

Eestil on nüüd oma spordikohus. Õieti eksisteerib see Eesti Olümpiakomitee (EOK) poolt ellu kutsutud vahekohus praegu vaid paberil, tööd peaks ta alustama mõne aasta jooksul. Aga kas see üldse väärib (vahe)kohtu nime, küsib vandeadvokaat Mart Parind.