AK KIRJANDUSKOOL Jüri Parijõgi – Eesti merejuttude metskapten

1939. aastal ilmunud jutukogumiku «Kulbult Atlandile» viimased leheküljed seletavad raamatus kasutatud merendustermineid. Need võib muidugi igaüks selgeks õppida, see veel ei pruugi tekitada lugejas tunnet, et autor ise kirjapandud elujuhtumite tunnistaja oli. Aga just seda on paljud Parijõe puhul arvanud. Põhjendades, et ainult merd sõitnud inimene mõistab niimoodi kirjutada.