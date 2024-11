LIIA KILP Kas peame lahendama kriminaalkorras inimeste oskamatust seksuaalsuhetes end väljendada?

Planeeritava karistusseadustiku muutmisega, et kogu nõusolekuta seks oleks kriminaalkorras karistatav, tahetakse muuta ka sõna «vägistamine» tähendust, ehk et kui enne seksi pole selget nõusoleku väljendamist olnud, on toimuv vägistamine. Ja kui räägitakse selleteemalisest arutelust, räägitakse pigem siiski selgitustööst ja kõigi veenmisest, et see on ainuõige otsus.